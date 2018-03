Negociador russo será novo embaixador em Washington Sergei Kislyak, o principal diplomata russo na discussão sobre a instalação de um escudo antimísseis dos Estados Unidos no Leste Europeu, será o novo embaixador da Rússia em Washington. Kislyak, vice-ministro do Exterior da Rússia, também tem liderado a delegação do país no grupo de seis nações que tentam encontrar uma saída política para as supostas intenções do Irã em desenvolver armas nucleares. O anúncio foi feito hoje pelo Ministério do Exterior da Rússia. Ao liderar as conversações com os EUA sobre o sistema antimísseis, Kislyak esteve no centro de um dos temas mais polêmicos entre Moscou e Washington na era pós-soviética. A Rússia se opõe de maneira veemente à instalação do escudo antimísseis na Polônia e República Checa, e ameaçou com uma resposta militar não especificada se os planos forem adiante. A Rússia afirma que o sistema minaria sua capacidade balística, embora Washington sustente que o sistema terá na mira apenas a intercepção de possíveis ataques de mísseis de países como o Irã.