Negociador veterano é novo embaixador para o Iraque O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, nomeou ontem o diplomata Cristopher Hill como novo embaixador americano no Iraque, substituindo Ryan Crocker, nomeado ainda no governo do ex-presidente George W. Bush. Veterano na diplomacia, o cargo mais destacado de Hill foi de embaixador na Coreia do Sul, posto que ocupava desde 2005. Nesse cargo, coordenou a delegação americana nas negociações para tentar suspender o programa nuclear norte-coreano. Anteriormente, havia servido como enviado especial em Kosovo e embaixador na Polônia e Macedônia. Também atuou como assistente especial da presidência para assuntos do sudeste europeu no Conselho Nacional de Segurança. Hill recebeu uma condecoração do Departamento de Estado americano por suas contribuições como membro da equipe de negociações de paz para a Bósnia e o Prêmio Robert S. Frasure por seu trabalho durante a crise entre Kosovo e Sérvia.