Negroponte confirmado como embaixador dos EUA no Iraque O presidente George W. Bush confirmou o atual embaixador americano perante a ONU, John Negroponte, como embaixador dos EUA no Iraque e afirmou que esse país "será democrático e pacífico". Bush anunciou a nomeação em uma cerimônia no Escritório Oval da Casa Branca. Negroponte, de 64 anos, é conhecido na América Latina principalmente por seus serviços como embaixador em Honduras, entre 1981 e 1985, quando trabalhou decididamente para apoiar os "contras" em sua luta contra o governo sandinista da Nicarágua. Mas seu novo cargo corresponde a seu desempenho na crise iraquiana. Foi crucial seu papel na aprovação unânime, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, de uma resolução exigindo que Saddam Hussein cumprisse a decisão da ONU para que se desarmasse. Embora tal resolução tenha ajudado Washington a defender seus argumentos para invadir o Iraque, o Conselho de Segurança acabou recusando apoio para a derrubada de Saddam, optando em lugar disso por ampliar as inspeções de armas no país árabe.