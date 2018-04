Negroponte discute crise política com Benazir

O enviado americano ao Paquistão, John Negroponte, chegou ontem a Islamabad e conversou por telefone com a ex-primeira-ministra Benazir Bhutto, que está na cidade de Lahore. Ele destacou a importância de as forças moderadas trabalharem juntas para um futuro melhor e para que o país retorne à via de um governo constitucional. Benazir teve sua ordem de prisão domiciliar levantada nas primeiras horas de ontem, antes do início da visita de Negroponte ao Paquistão para persuadir o presidente paquistanês, Pervez Musharraf, a acabar com o estado de emergência, decretado dia 3. Funcionários americanos disseram que a mensagem que Negroponte dará a Musharraf - importante aliado da Casa Branca na luta contra terrorismo - é que os EUA estão perdendo a paciência com as medidas radicais adotadas nos últimos dias. O vice-secretário do Departamento de Estado americano deve reunir-se hoje com Musharraf para pedir que ele levante o estado de exceção, liberte as centenas de pessoas detidas nas últimas duas semanas e realize eleições parlamentares livres e justas em janeiro. Musharraf disse ontem que libertou centenas de pessoas detidas recentemente sob o estado de emergência, mas insistiu que a ameaça de "suicidas e terroristas" no país tornam a polêmica medida restritiva necessária. O presidente declarou em uma entrevista ontem que pretende dizer a Negroponte que "as realidades" no Paquistão o levaram a suspender as liberdades civis, restringir a mídia e prender alguns opositores políticos. Em uma entrevista à agência Reuters, horas após ser liberada de três dias de detenção, Benazir disse que o enviado americano deve adotar uma posição firme com Musharraf, que tomou o poder por meio de um golpe em 1999. Apesar de ter levantado a ordem de prisão domiciliar contra a líder opositora, o governo da Província de Punjab disse ontem manterá o policiamento diante da casa em que Benazir está hospedada em Lahore para protegê-la de ameaças. Mais de 140 pessoas morreram no dia 19 em um atentado contra Benazir em Karachi, no dia em que ela voltou ao Paquistão, encerrando oito anos de auto-exílio. Seu retorno foi possível após Musharraf anistiar a ex-premiê das acusações de corrupção. O presidente negociava com Benazir um governo compartilhado em troca do apoio de seu Partido Popular do Paquistão (PPP), o maior de oposição. Após Musharraf decretar o estado de emergência, suspender a Constituição, destituir seis juízes da Suprema Corte e prender vários líderes opositores, entre eles Benazir, a ex-premiê disse que não quer mais nenhuma negociação com o general. Ela também prometeu formar um governo de consenso com as forças de oposição para substituir Musharraf antes das eleições de janeiro. Ontem, Benazir rejeitou o governo interino formado por Musharraf para levar adiante as eleições parlamentares e provinciais. "Rejeitamos esse governo de transição. É inaceitável", disse, reiterando que não negociará com um "ditador". O presidente do Senado, Mohammedmian Soomro, prestou ontem juramento como primeiro-ministro do governo interino. Como prevê a Constituição, o Parlamento foi dissolvido à meia-noite de quinta-feira, depois de cinco anos de mandato. Musharraf elogiou o governo anterior e se felicitou por ter conseguido "uma transição suave para a democracia". AP, REUTERS, NYT E AFP