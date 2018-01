Negroponte é novo embaixador dos EUA na ONU O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, nomeou nesta terça-feira o experiente diplomata John D. Negroponte como embaixador dos EUA na Organização das Nações Unidas (ONU). A Casa Branca anunciou em Chicago a decisão de Bush. O presidente discursou na Bolsa de Mercadorias e Futuro local. Negroponte já foi embaixador de seu país no México, nas Filipinas e em Honduras. Durante sua carreira de 37 anos no Serviço de Exterior dos EUA, Negroponte participou do alto escalão do governo Reagan, no Conselho de Segurança Nacional, chefiado na época pelo atual secretário de Estado, Colin Powell. Negroponte, de 61 anos, fala fluentemente grego, francês, espanhol e vietnamita.