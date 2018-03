Negros dos EUA celebram vitória de Obama, mas temem frustração Os negros norte-americanos celebraram na quarta-feira a vitória de Barack Obama na disputa pela indicação democrata à Presidência, mas muitos não escondem o medo de que uma frustração lhes aguarde na eleição geral de novembro. No restaurante "K&K Soul Food", em Atlanta, muitos clientes negros se puseram a refletir diante da notícia de que Obama conseguiu delegados suficientes para se tornar o primeiro negro a disputar uma eleição presidencial por um grande partido norte-americano. "É ótimo. Finalmente temos um irmão indicado para presidente. É a melhor coisa que já vi", disse Alan Stephens, um soldador de 46 anos. "Mas será ainda melhor quando ele for presidente." Para ele, a vitória de Obama deve ser colocada no contexto de outros marcos da história afro-americana, uma opinião corrente entre um grupo no qual a discriminação e a luta pela superação se tornaram parte da própria identidade coletiva. William Jelani Cobb, autor de livros sobre a cultura negra contemporânea, diz que muitos afro-americanos estão felizes, mas temerosos pelo resultado da eleição de novembro, contra o republicano John McCain. "Os norte-americanos negros estão avançando sobre um gelo fino, se movendo muito delicadamente. Esta oportunidade é frágil, [e muitos dizem] 'vamos garantir que não aconteça nada para arruiná-la"', disse Cobb, professor de História no Spelman College, de Atlanta. Obama deve fazer o discurso de aceitação da candidatura em Denver no dia 28 de agosto, exatos 45 anos depois do discurso do ativista de direitos civis Martin Luther King, em Washington, que começava com a célebre frase "Eu tenho um sonho". A campanha dos direitos civis acabou com a segregação institucional no sul dos EUA, graças a uma coalizão entre negros e brancos contra a prática. Da mesma forma, para Cobb, a candidatura de Obama também é resultado de uma coalizão multiétnica. "Ele esmagou o velho modelo simplista de ser alinhado com o pessoal negro ou popular com o pessoal branco", afirmou. Políticos como David Dinkins (primeiro prefeito negro de Nova York, em 1990) e Douglas Wilder (primeiro governador negro dos EUA, da Virgínia, também em 1990) chegaram ao poder também devido a essas coalizões multirraciais, mas nunca isso havia ocorrido em escala nacional, segundo o pesquisador. Ao mesmo tempo, Obama tira de cena uma geração de políticos negros --como o ativista Jesse Jackson-- que dava ênfase excessiva ao combate à discriminação. MULTICULTURALISMO Neste restaurante de um bairro operário da zona sudoeste de Atlanta, tudo transcorria normalmente. Como em qualquer dia, a clientela, majoritariamente negra, fazia fila com bandejas marrons para se servir de um cardápio que incluía rabada, peixe frito, couve e chá gelado, para em seguida pagar num guichê e comer com talheres de plástico. Para alguns clientes, a vitória de Obama é um sinal de mudanças mais amplas, como a redução das barreiras entre negros e brancos e uma aceitação mais geral de que muitos grupos competem na sociedade dos EUA. "É uma vitória do multiculturalismo", disse Vedia Jackson, 36 anos, técnica de telecomunicações que cruzou a cidade para comer ali. "Este país mudou bastante no quesito cor, e chegou a hora de as pessoas de cor estarem em situações influentes." "Não olho para [Obama] em termos de cor. Talvez meus pais o fizessem. Olho para ele como o melhor candidato", disse ela entre garfadas de peixe frito.