Nelson Mandela ainda está em estado crítico, diz neta

Os comentários de Ndileka Mandela foram feitos nesta quinta-feira do lado de fora do hospital em Pretoria onde o líder de 94 anos está sendo tratado. Ndileka e outros familiares estavam guardando as flores e mensagem deixadas do lado de fora do edifício.

A neta também disse que tem sido uma situação difícil para a família, especialmente porque eles estão lidando com a doença de Mandela sob os olhos do público. Fonte: Associated Press.