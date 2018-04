Nelson Mandela continua internado em estado grave O ex-presidente da África do Sul Nelson Mandela continua internado em um hospital do país, onde está em estado grave, mas estável. A esposa de Mandela, Graça Machel, disse que ela está menos ansiosa porque o líder anti-apartheid de 94 anos está respondendo ao tratamento. Mandela deu entrada no hospital no dia 8 de junho por causa de uma recorrente infecção pulmonar. Fonte: Associated Press.