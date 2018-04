Mandela foi internado no dia 8 de junho, em função de uma recorrente infecção no pulmão. A população têm colocado cartazes com mensagens de apoio na porta do hospital em Pretória desde então. Ele foi eleito o primeiro presidente negro da África do Sul em 1994, após liderar as negociações para o fim do regime de segregação racial, conhecido como apartheid. Fonte: Dow Jones Newswires.