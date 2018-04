Nelson Mandela terá alta até segunda-feira, diz Zuma

O ex-presidente da África do Sul Nelson Mandela, de 93 anos, foi hospitalizado com um problema estomacal. De acordo com Zuma, Mandela "tem sentido uma dor abdominal há tempos e os doutores decidiram que ele precisa de atenção médica especializada". Mandela foi o ícone, na África do Sul, contra a política de apartheid, que separava brancos e negros.

Oficialmente aposentado e com aparições públicas cada vez mais raras, Mandela já havia sido hospitalizado no ano passado por alguns dias com uma grave infecção respiratória. Também no ano passado, ele passou a residir permanentemente em sua casa em Qunu, no sudoeste do país, onde cresceu. No começo deste ano, voltou para sua casa em Johanesburgo. As informações são da Associated Press.