Nelson Mandela volta a ser internado

Atualizado às 8h21.

O ex-presidente sul-africano Nelson Mandela foi internado por volta de 19h (horário de Brasília) desta quarta-feira, 27, devido a uma infecção pulmonar recorrente, informou o governo da África do Sul nesta quinta-feira, 28.

Mandela tem 94 anos e deu entrada no hospital pouco antes da meia-noite (horário local). Segundo o comunicado do governo, o líder anti-apartheid recebe "o melhor tratamento médico especializado possível e conforto".

No início deste mês, Nelson Mandela foi submetido a um check up. Em dezembro do ano passado, ele passou quase três semanas no hospital por causa também de uma infecção pulmonar e de uma cirurgia para remover um cálculo biliar.

Foi o período mais longo no qual ele permaneceu no hospital, desde que deixou a prisão em 1990, depois de cumprir 27 anos, acusado de conspirar para derrubar o regime de segregação racial do apartheid.