Nem camelo escapa de americanos no Afeganistão Um camelo avistado no horizonte colocou em alerta máximo uma base no sul do Afeganistão, utilizada por fuzileiros norte-americanos. O militares americanos temiam um ataque de ?camelos-bomba? e dispararam a esmo contra um animal que corria em direção à base. O temor dos americanos surgiu com as histórias russas. No período de ocupação soviética do Afeganistão, tropas que descansavam foram arrasadas por camelos que, carregados de bombas, invadiam os acampamentos. ?Foi uma noite louca?, disse o comandante Jesse Mendoza ao descrever o episódio, ocorrido no último dia 4 de dezembro. ?Justamente há alguns dias atrás nossos especialistas da inteligência haviam alertado sobre os camelos camicases?, disse Mendoza. Leia o especial