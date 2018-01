"Nem um só tiro", teria dito Chávez antes do golpe O ex-chefe da guarda militar do presidente venezuelano, Hugo Chávez, e testemunha especial de seu curto afastamento do poder, no mês pasado, lembrou hoje que a última ordem que partiu do mandatário antes do breve golpe de Estado foi a de que não fosse disparado "nem um só tiro". "Diga aos rapazes que não quero um só disparo, logo virão novos tempos", ordenou Chávez ao general de brigada José Vietri Vietri, chefe de sua guarda pessoal, momentos antes de ser deposto. O general de brigada apresentou hoje, como testemunha especial, seu depoimento sobre as últimas instruções que recebeu de Chávez antes de entregar-se a um grupo de militares e civis que o retiraram temporariamente do poder, em 12 de abril passado. Ao prestar declarações nesta quinta-feira, Vietri Vietri tornou-se a décima primeira testemunha a depor perante uma comissão especial do Parlamento venezuelano que tenta determinar responsabilidades políticas sobre o golpe. Indicou que acompanhou Chávez até cerca das 6h30 da manhã (hora local) da sexta-feira, 12 de abril, quando o até então chefe de Estado foi levado como prisioneiro à sede da Polícia Militar no quartel do Forte Tiuna, em Caracas. Reiterou que Chávez "se entregou" aos militares golpistas na madrugada de 12 de abril após receber um "ultimato" de generais adversários, que "lhe deram um prazo de 15 minutos" para abandonar o palácio presidencial de Miraflores. Do contrário, recordou Vietri, ameaçaram que o palácio seria atacado militarmente e que a vida de todos os que se encontravam em seu interior correria perigo. "O senhor presidente decidiu entregar-se, sob pressão e para evitar um derramamento de sangue", disse Vietri, após indicar que Chávez abandonou o palácio presidencial e se dirigiu ao Forte Tiuna acompanhado de três generais, incluindo ele próprio. Segundo Vietri, Chávez recebeu pressões para que renunciasse à presidência mas, pelo menos até as 6h30 da manhã de 12 de abril, "dou fé de que não renunciou", disse. Acrescentou que o empresário Pedro Carmona, que se autoproclamou presidente interino da Venezuela após o golpe, esteve naquela madrugada no Forte Tiuna e "esteve consciente, durante todo o tempo, de que o presidente não havia renunciado". Carmona, ao comparecer perante o Parlamento, disse ter assumido a presidência de seu país "diante do vazio de poder deixado pela renúncia de Chávez", anunciada aos venezuelanos pelo então inspetor geral das Forças Armadas, Lucas Rincón.