Neofascistas fazem ato na terra de Mussolini Um grupo de admiradores do fascismo se reuniu ontem na cidade italiana de Predappio, terra natal do ex-ditador Benito Mussolini, para uma celebração dos 90 anos da marcha sobre Roma, que levou o fundador do fascismo ao poder. Usando camisas pretas, marca do movimento, os fascistas também gritaram palavras de ordem contra os imigrantes.