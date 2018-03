Neonazistas gregos entregam comida a desempregados Seguidores do partido da extrema direita da Grécia, o Aurora Dourada, entregaram pacotes com alimentos na frente do Parlamento grego nesta quarta-feira, mas garantiram para que apenas populares gregos, e não imigrantes ou estrangeiros, recebessem a comida. Centenas de populares fizeram fila na praça Syntagma para receber as doações. Os voluntários neonazistas, vestidos com roupas negras, entregaram os pacotes, com leite, macarrão, batatas e azeite de oliva. A Grécia entrou no quinto ano seguido de recessão e a taxa de desemprego atinge mais de 20% da força de trabalho.