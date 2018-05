Neonazistas protestam em Moscou sobre Cáucaso Centenas de neonazistas protestaram em Moscou contra as políticas do governo russo na violenta região do Cáucaso. Cerca de 300 manifestantes, incluindo ativistas de grupos neonazistas banidos ou não registrados, pediram neste sábado ao Kremlin que "pare de alimentar o Cáucaso".