Nepal anuncia a morte de 90 rebeldes Pelo menos 90 guerrilheiros maoístas morreram em combates contra as forças de segurança durante a madrugada de hoje no oeste do Nepal, informou um comunicado do Ministério da Defesa. Dois soldados do exército também morreram e um outro ficou ferido nos enfrentamentos com os rebeldes. Segundo o comunicado, 40 guerrilheiros foram mortos em Lisne, no distrito de Rolpa, a cerca de 320 quilômetros a oeste de Katmandu. Em um outro conflito, pelo menos 50 rebeldes foram assassinados pelas forças de segurança no povoado de Bhagal, na fronteira dos distritos de Doti e Kailali, a cerca de 500 quilômetros a oeste da capital. De acordo com a rádio Nepal, 150 rebeldes teriam morrido nos enfrentamentos. Nem o número do ministério, nem da emissora estatal, puderam ser confirmados por fontes independentes. Segundo o vice-ministro do Interior, Devendra Raj Kandel, mais de 150 guerrilheiros morreram na semana passada. Hoje, o primeiro-ministro nepalês, Sher Bahadur Deuba, rechaçou uma oferta de conversação de paz feita pelo líder rebelde Prachand. Segundo o premier, "não há possibilidades de conversações com os guerrilheiros até que eles entreguem suas armas às forças de segurança". Os maoístas lutam pelo fim da monarquia constitucional e pela posterior adoção do comunismo no Nepal.