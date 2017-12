Nepal confirma destruição em Accham, onde há 500 desaparecidos O Governo do Nepal confirmou nesta segunda-feira que 80 casas ficaram danificadas no distrito de Accham, no oeste do país, onde a imprensa local estima que cerca de 500 pessoas estão desaparecidas, número não confirmado pelo Executivo, que espera mais Informações. "Confirmamos apenas que 80 casas foram danificadas e outras três estão em estado precário", disse o porta-voz do Ministério do Interior nepalês, Daman Prasad, que não fez comentários sobre os desaparecidos, "porque as equipes de resgate ainda não entraram em Contato". O ministério confirmou que as casas foram atingidas por deslizamentos de terra provocados pelas chuvas que atingiram Accham nos últimos dois dias. "Resgatamos 51 pessoas até agora, das quais cinco estão gravemente feridas", afirmou Prasad. A conexão telefônica com a região foi cortada, e só será possível receber mais informações sobre o incidente quando a equipe de resgate entrar em contato com Katmandu. O ministro do Interior nepalês, Krishna Prasad Sitaula, visita hoje a região para avaliar a gravidade dos danos. As chuvas também mataram duas pessoas no distrito de Banke e outros dois no distrito de Nawalparasi Mais de 1.200 pessoas foram resgatadas em helicópteros e navios na região de Bardiya e 350 no distrito de Banke.