Nepal decreta toque de recolher após distúrbios As autoridades do Nepal decretaram nesta quarta-feira pelo segundo dia consecutivo um toque de recolher na cidade de Nepalganj (sudoeste), após violentos confrontos, que deixaram um morto e três feridos gravemente. Segundo uma fonte policial, uma greve convocada na segunda-feira na região provocou no dia seguinte violentos confrontos entre habitantes da montanha e os da planície, de grupos étnicos diferentes, com o saldo de um morto e três feridos. Os enfrentamentos começaram após a demanda de compensações dos empresários do transporte, cujos ônibus foram assaltados na segunda-feira por grupos da planície que protagonizavam uma greve convocada por um partido político regional. O oficial de Polícia Hari Gautam disse que o toque de recolher foi imposto indefinidamente a partir de dez da manhã de terça-feira, e acrescentou que a medida entrou em vigor porque "os confrontos entre os dois grupos tomaram uma aparência mais séria". Embora os confrontos não tenham continuado nesta quarta-feira, a situação é "tensa" em Nepalganj, cidade de maioria muçulmana próxima à fronteira com a Índia.