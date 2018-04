Nepal proíbe protestos ao redor da embaixada chinesa

As autoridades nepalesas proibiram manifestações ao redor da seção consular da embaixada chinesa, ao passo que a Polícia intensificou as medidas de segurança para evitar incidentes às vésperas do 50º aniversário da revolta tibetana, informou hoje uma fonte da corporação. Veja também: Monge tibetano ateia fogo ao próprio corpo em protesto "Foi declarada zona proibida toda área a um raio de 200 metros da seção de vistos da embaixada chinesa", disse o chefe da Polícia de Katmandu, Nabaraj Silwal. Silwal disse que a restrição, que entrou em vigor ontem, proíbe manifestações e a colocação de cartazes. Só ontem, 27 exilados tibetanos foram detidos nas proximidades da representação diplomática chinesa, dos quais 18 já foram soltos, enquanto os outros nove permanecem sob custódia até a verficação de de seu status legal no Nepal, acrescentou a fonte. No ano passado, monges budistas, apoiados pela população civil, promoveram protestos para lembrar o aniversário da fracassada rebelião de 1959 no Tibete.