Nepal rejeita cessar-fogo proposto por rebeldes O primeiro-ministro do Nepal, Sher Bahadur Deuba, rejeitou um cessar-fogo oferecido ontem pelos rebeldes maoístas, ao mesmo tempo em que os classificou de "terroristas" que não merecem confiança. "Se eles querem provar algo ... que são sinceros com relação a uma solução pacífica, eles têm que renunicar à violência e entregar suas armas", disse Deuba, durante uma entrevista em Nova York, sede das Nações Unidas. Um comunicado assinado pelo comandante rebelde, Pushpa Kamam Dahal, conhecido como Prachant, foi enviado por fax a várias agências de notícias e aos escritórios do governo em Katmandu. O texto afirma que um cessar-fogo será iniciado na próxima quarta-feira, mas que o governo também deveria adotá-lo. Deuba disse que ele iniciou um diálogo com os maoístas quando se tornou primeiro-ministro, mas que depois de três séries de conversações eles começaram a boicotar e a atacar muitas posições do exército e quartéis da polícia. O premier acusou os maoístas de usar "táticas de terror" para tentar destruir a democracia nepalesa e afirmou que os rebeldes são financiados por "organizações terroristas internacionais" que querem tomar o controle do reino. Os guerrilheiros, que lutam desde 1996 para derrubar a monarquia constitucional e posteriormente implantar um sistema comunista no Nepal, se retiraram na noite de terça-feira de uma importante fortaleza, depois de a terem cercado e assassinado pelo menos 100 membros das forças governamentais. Segundo a rádio oficial, mais de 250 rebeldes foram mortos durante os conflitos na remota vila de Gam, onde está localizada a fortaleza e onde a rebelião maoísta começou. Hoje, cerca de 10.000 pessoas saíram às ruas de Katmandu para pedir por paz. A manifestação foi organizada por sete dos principais partidos políticos do Nepal.