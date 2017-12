Nepal tem terceiro rei em quatro dias O príncipe Gyanendra tornou-se hoje o terceiro rei do Nepal em quatro dias, enquanto a polícia fazia disparos e lançava gás lacrimogêneo contra jovens exigindo uma explicação sobre o assassinato de 10 integrantes da família real. Duas pessoas morreram e pelo menos 19 ficaram feridas durante a manifestação, segundo fontes médicas. A polícia impôs um toque de recolher das quatro horas da tarde às cinco horas da manhã depois de mais cedo ter jogado gás lacrimogêneo para dispersas milhares de irados manifestantes que lançavam pedras contra policiais e promoviam manifestações com motocicletas pela cidade. "Não saiam de suas casas ou vocês podem ser baleados", anunciou a rádio estatal. O boletim advertiu que soldados receberam ordens para disparar contra aqueles que não respeitarem o aviso de não sair às ruas. Cerca de 2.000 pessoas desafiaram o toque de recolher na noite de hoje, reunindo-se nas ruas do bairro de Koteshwar, nas proximidades do aeroporto de Katmandu. Elas queimaram pneus e ergueram faixas antes de a polícia as dispersarem com gás lacrimogêneo. Num discurso televisionado à nação na noite de hoje, Gyanendra anunciou que um painel de três integrantes iria investigar por três dias a morte dos membros da família real e tornar pública sua conclusão. O rei afirmou que farão parte do painel Keshav Prasad Upadhaya chefe de justiça da Corte Suprema, o presidente do parlamento, Taranath Ranabhat, e Madhav Kumar Nepa, líder da oposição comunista. "Precisamos nos manter unidos nesta hora para que ninguém possa aproveitar a situação e ferir a independência e a democracia da nação", disse Gyanendra. Também hoje foi anunciada a morte de Dhirendra Shah, o irmão mais novo do rei Birendra, elevando para 10 o número de mortos a tiros durante o massacre de sexta-feira no palácio. A informação foi dada pela agência de notícias oficial do Nepal, que citou médicos do hospital militar. Mais cedo, milhares de jovens promoveram uma passeata, gritando "Dipendra é inocente", e "Punam os verdadeiros assassinos". Outros diziam: "Não queremos Gyanendra". O príncipe-herdeiro Dipendra foi rei por dois dias enquanto era mantido em vida por aparelhos antes de morrer na manhã de hoje. Não foi informado se os aparelhos foram desligados. Muitos dos manifestantes gritavam não acreditar que Dipendra efetuou os disparos e voltou a arma contra si mesmo, como foi relatado pelos militares e fontes governamentais. Outros acusavam o novo rei pela matança. Durante o dia, tropas de choque cercaram o palácio. Tropas se deslocaram para outras partes da cidade e testemunhas viram alguns soldados dando tiros para o ar e policiais agredindo manifestantes com cassetetes. Duas pessoas, entre elas um homem de 25 anos que recebeu um tiro no coração, morreram por disparos efetuados pela polícia, disseram médicos no Hospital de Bir e no Hospital Escola em Katmandu. Dezenove pessoas ficaram feridas. Quando a procissão fúnebre de Dipendra teve início pouco antes do amanhecer, as ruas vazias estavam repletas de pedras e tijolos. Em contraste, centenas de milhares de pessoas acompanharam os corpos do rei Birendra, da rainha Aiswarya, e de seis outros integrantes da família real quando eram levados para ser cremados no sábado. O corpo de Dipendra, colocado numa picape, foi seguido por uma banda militar. A procissão contornou a cidade; o corpo do rei e da rainha foram carregados em liteiras por monges hindus descalços pelo coração da cidade. O corpo de Dipendra foi colocado no topo de uma pira de sândalo no pátio frontal do templo de Pashupatinah, às margens do rio Bagmati. Enquanto a banda militar tocava uma despedida, a pira foi acesa por um monge brâmane, de acordo com a tradição hindu. Mais cedo, milhares saíram às ruas para observar a passagem da comitiva do rei Gyanendra, tio de Dipendra e irmão mais novo de Birendra. Ele passou numa carrugagem puxada a cavalos desde o antigo palácio, onde foi coroado, até o novo palácio, que será sua residencial oficial - o local do massacre que deixou perplexa esta pobre nação himalaia. Houve poucos aplausos e poucas pessoas uniram suas mãos no tradicional sinal de respeito hindu ao novo monarca. No domingo, Gyanendra emitiu um comunicado em que atribuiu a matança a um disparo "acidental" de uma arma automática, o que deixou muitas pessoas ainda mais incrédulas. Uma vez que Dipendra era tecnicamente o rei durante o fim de semana, ele estava acima de qualquer reprovação de acordo com a Constituição e a tradição de Nepal. O Conselho Estatal, que fiscaliza os assuntos reais, reuniu-se na manhã de hoje e proclamou Gyanendra, que atuava como rei em exercício, o novo monarca. Rebeldes maoístas, que lançaram uma insurgência em 1996 e buscam o fim da monarquia, apontaram para uma "grave conspiração política", num comunicado assinado por Prachanda, o presidente do proscrito Partido Maoista-CPN. Prachanda classificou as mortes de um "massacre planejado" que irá trazer o fim do atual sistema político do Nepal. Os disparos no palácio foram atribuídos a um desentendimento entre Dipendra e sua mãe, a rainha Aiswarya, que não estaria aceitando a mulher que ele escolhera como noiva. Autoridades governamentais e palacianas reiteraram que Dipendra matou seus pais e seis outros familiares durante um jantar, e depois atirou contra si mesmo. Três outros membros da família real ficaram feridos. Os tiros foram disparados no momento em que a família real estava reunida em torno da mesa de jantar na sexta-feira à noite para discutir o casamento de Dipendra. Fontes próximas à família afirmaram que o príncipe desejava se casar com a filha de um ex-ministro do governo que é membro da família aristocrática Rana, que administrou o Nepal até 1951. Sua mãe rejeitava a idéia, preferindo um casamento arranjado, como é comum no Nepal.