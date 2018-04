Nepalês vence colombiano como mais baixo do mundo O filho de um vendedor de frutas do Nepal, com o corpo de uma criança pequena, comemorou 18 anos hoje e foi declarado por funcionários do Livro Guinness dos Recordes como o menor homem do mundo. Khagendra Thapa Magar tem 67 centímetros, desbancando o colombiano Eduardo Niño Hernández, de 70 centímetros.