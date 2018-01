Nervosos, aliados mantêm apoio à ocupação do Iraque Governos envolvidos na reconstrução do Iraque prometeram hoje manter seu apoio, apesar de terem surgido sinais de nervosismo depois dos atentados de Madri e da derrota do governo conservador espanhol que apoiou decisivamente as políticas do presidente americano, George W. Bush. A Grã-Bretanha, que tem o segundo maior contingente de tropas no Iraque, depois dos EUA, afirmou que não foi abalada sua determinação de permanecer no país. Até agora, nenhum partido oposicionista fez pedidos expressivos de retirada. A Polônia, que lidera uma brigada internacional no Iraque, disse que uma saída seria uma vitória para os terroristas. O primeiro-ministro Leszek Miller prometeu continuar apoiando a política da administração Bush no Iraque, apesar da oposição de parlamentares. "Equivaleria a admitir que os terroristas estão certos e que eles são mais fortes do que o mundo civilizado", disse Miller. Mas Roman Giertych, líder da Liga da Família Polonesa, um partido direitista cristão, exigiu a realização de um referendo para se definir se as tropas do país devem continuar no Iraque. Na Bulgária, que perdeu quatro cidadãos nas explosões em Madri o governo insistiu que não irá retirar seu batalhão de infantaria de 500 homens da cidade sulista de Kerbala. "A única política que podemos conduzir é lutar contra o terrorismo internacional", explicou o chanceler búlgaro, Solomon Pasi. A Grã-Bretanha insistiu que a coalizão tem de continuar comprometida em levar estabilidade e democracia ao Iraque. O secretário do Exterior Jack Straw disse que todos os países, e não apenas aqueles que apoiaram a campanha para derrubar Saddam Hussein, são alvo dos terroristas. "Estamos sob uma ameaça de extremistas islâmicos, assim como praticamente todos os países do mundo", frisou ele à rádio BBC. "Ninguém deveria acreditar que só por dizer ´me oponho à ação militar no Iraque´ você ficaria mais seguro ou te isentaria de ser uma vítima em potencial". No Japão, o primeiro-ministro Junichiro Koizumi adiantou que não haverá mudanças nos planos de enviar um total de 1.000 militares japoneses para a região do Golfo Pérsico. "A situação política (do Japão) é diferente da espanhola", disse ele, segundo a agência de notícias Kyodo. Koizumi enfrenta forte pressão de opositores internos, que temem que o envolvimento de Tóquio torna o Japão um alvo dos terroristas. Em novembro último, um suposto integrante da Al-Qaeda ameaçou atacar Tóquio caso o Japão enviasse tropas ao Iraque.