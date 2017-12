Nestes aviões, o cardápio pode ser escolhido 48 h antes A empresa área belga de vôos econômicos, Virgin Express, resolveu oferecer em seu programa business class à la carte, de tarifas reduzidas, refeições de alta qualidade que podem ser encomendadas pela internet, assim como espaço extra entre as poltronas. Com as refeições nos vôos tornando-se cada vez mais raras, a Virgin diz que acha bom negócio oferecer breakfast com müsli, pãezinhos recheados de cream cheese, massas, saladas e bolo de chocolate através de seu serviço D?Lish (de Delicious), que pode ser encomendado 48 horas antes do embarque, numa página da Web. São 10 tipos de refeição ? que incluem ainda uma Fun Box para crianças ? ao preço de US$ 17,44 (R$ 51,27). Além disso, a Virgin Express está oferecendo, também, a opção de compra de espaço extra para as pernas por US$ 12 (R$ 35,00). ?Companhias aéreas de tarifas reduzidas geralmente concentram-se, por definição, em tarifas reduzidas?, diz um texto de divulgação da empresa. Mas explica que, embora continue compromissada com isso, precisa também adaptar-se ?às necessidades e desejos do passageiro?.