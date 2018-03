Néstor Kirchner não quer ruralistas em Buenos Aires Informações extra-oficiais indicam que o ex-presidente Néstor Kirchner pretende impedir na terça-feira a entrada dos manifestantes ruralistas provenientes do interior na capital do país. A denúncia foi realizada pelo jornal "Perfil", que citou como fonte um "prefeito de um município da Grande Buenos Aires" que possui acesso à residência presidencial de Olivos. Para impedir a entrada dos ruralistas na cidade seriam utilizados militantes "kirchneristas" dos municípios da Grande Buenos Aires, onde o governo conta com seu mais fiel reduto eleitoral. Nesses empobrecidos municípios - que concentram a maior parte do operariado argentino - o governo possui uma ampla rede assistencialista. Desempregados, funcionários públicos e sindicalistas costumam ser mobilizados pelos prefeitos da Grande Buenos Aires para os comícios da presidente Cristina Kirchner. Segundo a fonte, a ordem de Kirchner foi a de "entorpercer" o trânsito nos acessos à cidade de Buenos Aires. Desta forma, o governo poderia esvaziar a manifestação ruralista nos parques de Palermo. Os agricultores pretendem protestar contra o projeto de lei do governo que aumenta os impostos aplicados às exportações agrícolas.