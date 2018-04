Néstor Kirchner será enterrado hoje, diz jornal

Após o fim do velório, o corpo será levado para Río Gallegos, na província de Santa Cruz, sul do país, onde Kirchner nasceu. O jornal Clarín informa que o político será sepultado em uma cerimônia íntima, apenas com familiares e pessoas mais próximas. Antes, deve ser saudado por milhares de pessoas durante o trajeto pelas ruas da cidade.

Há também a expectativa para uma grande mobilização durante o cortejo fúnebre em Buenos Aires, quando o corpo será levado até o setor militar de um aeroporto da capital, chamado Aeroparque Metropolitano.

O Clarín destaca a presença de muitos jovens e independentes no velório de Kirchner. Dezenas de milhares de pessoas foram à Casa Rosada para se despedir do ex-líder, que governou o país entre 2003 e 2007. Atualmente, Kirchner era deputado da nação e secretário-geral da União das Nações Sul-Americanas (Unasul), além de presidente do Partido Justicialista (Peronista).

Cristina ficou ontem 11 horas no velório do marido na Sala dos Patriotas, seguindo então para a residência de Olivos, junto aos filhos, informou a imprensa local. O desfile do público se despedindo de Kirchner prosseguiu durante toda a noite.