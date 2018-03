Neta de Mussolini é candidata à prefeitura de Roma A neta do ditador italiano Benito Mussolini, Alessandra Mussolini, lançou nesta terça-feira sua candidatura à prefeitura de Roma para as eleições do próximo mês. "Minha candidatura à prefeitura de Roma está plenamente confirmada", disse Alessandra por meio de uma declaração. Alessandra Mussolini concorreu a uma vaga ao Congresso no pleito de 9 e 10 de abril por um pequeno partido de direita que apóia o primeiro-ministro conservador Silvio Berlusconi. Sua agremiação, no entanto, não alcançou o mínimo de votos necessários para garantir uma representação parlamentar. Pelo menos dois membros da coalizão conservadora de Berlusconi lançaram seus nomes às eleições municipais, que ocorrerão em 28 e 29 de maio. Alessandra solicitou à coalizão para que se una em torno de apenas um candidato, mesmo que isso represente a sua retirada da corrida. Para a neta do ditador, a escolha de apenas um candidato é a única esperança do grupo de direita para derrotar o prefeito Walter Veltroni, de centro-esquerda. Veltroni, um ex-vice-primeiro-ministro, é considerado favorito à reeleição. Há uma década, a neta de Mussolini concorreu à prefeitura de Nápoles, mas perdeu a eleição para um adversário de centro-esquerda. Várias cidades italianas terão eleições em maio, entre elas a capital e Milão. Um segundo turno, se necessário, será realizado em 11 de junho.