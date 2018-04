Netanyahu antecipa eleições em Israel

De acordo com ele, a antecipação do pleito é necessária porque sua coalizão de governo não conseguiu chegar a um acordo cobre o orçamento para o próximo ano.

Com a medida, a votação deve ocorrer cerca de oito meses antes do previsto originalmente. Apesar da falta de acordo, a popularidade de Netanyahu é elevada e nenhum outro candidato parece ter potencial para ameaçá-lo no momento.

"Minha obrigação como primeiro-ministro é colocar os interesses nacionais na frente de tudo mais. Por isso, decidi que, pelo bem de Israel, devemos fazer essa eleição agora, o mais rápido que pudermos", disse Netanyahu em entrevista coletiva. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.