Netanyahu: construções em Jerusalém prosseguirão

"Não estamos colocando qualquer limitação para construções em Jerusalém, é nossa capital", disse ele no início da reunião semanal do gabinete. "Da mesma forma que (Estados) constroem em todas as capitais - Londres, Paris, Washington, Moscou -, Israel constrói em Jerusalém. Nossa ligação com nossa capital não é menos antiga e poderosa."

O Ministério do Interior deu na quinta-feira uma aprovação final para os planos de construção de 797 casas em Gilo, um bairro assentado no leste de Jerusalém, em terra apreendida durante a guerra de 1967 e mais tarde anexada, um ato não reconhecido pela comunidade internacional.

A chefe da política externa da União Europeia (UE), Catherine Ashton, afirmou "lamentar profundamente" a recente decisão de Israel. As informações são da Dow Jones.