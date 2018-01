Netanyahu critica discurso 'de confronto' de Khamenei

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse neste domingo que o discurso "agressivo e de confronto" do líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, mostra que qualquer expectativa de que um acordo nuclear suavizará a militância da República Islâmica está equivocada.

No sábado, Khamenei disse que o acordo não vai mudar o relacionamento do Irã com os Estados Unidos e que o país continuará apoiando as guerrilhas libanesas do Hezbollah e grupos militantes palestinos.

Netanyahu afirmou que o Irã "nem sequer tenta esconder o fato de" que usará a suspensão das sanções contra o país para armar ainda mais grupos militantes regionais e se opor aos interesses norte-americanos e israelenses em todo o Oriente Médio. O premiê israelense tem sido um dos maiores críticos do acordo nuclear com o Irã.

