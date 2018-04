Netanyahu critica medida da UE para assentamentos

As novas diretrizes da UE vão bloquear doações cooperativas para entidades israelenses que operam na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, áreas tomadas após a Guerra dos Seis dias, ocorrida em 1967.

Netanyahu reafirmou nesta terça-feira que a questão dos territórios só pode ser decidida por meio de negociações com os palestinos.

Para obter financiamento da UE a partir de 2014, projetos israelenses terão de aceitar uma cláusula que afirma que não operam no território compreendido entre as fronteiras pré 1967 e nem em Jerusalém Oriental, Cisjordânia e Colinas de Golã.

A cláusula significa um forte endosso da UE à exigência dos palestinos de que as fronteiras futuras de seu Estado sejam estabelecidas de acordo com os limites anteriores à Guerra dos Seis Dias. Os palestinos exigem que Israel interrompa a construção de assentamentos na Cisjordânia como condição para a retomada das negociações de paz, interrompidas desde 2008.

Um porta-voz da delegação europeia em Tel-Aviv disse que a "cláusula de aplicação territorial" fará parte de acordos entre Israel e a UE a partir de 2014. "Entidades israelenses situadas nas Colinas de Golã, Faixa de Gaza, Cisjordânia e Jerusalém Oriental não serão elegíveis para financiamentos da UE", disse ele.

Ele enfatizou que as diretrizes não afetarão o setor privado ou empresas israelenses, mas sim organizações como centros de pesquisa e ONGs. Segundo ele, centros que buscarem fundos para pesquisa e desenvolvimento ou ONGs que realizam projetos ambientais são exemplos dos que serão afetados.

Em comunicado, a UE disse que o propósito "dessas diretrizes é distinguir entre o Estado de Israel e os territórios ocupados no que diz respeito ao apoio do bloco". Fonte: Associated Press.