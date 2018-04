Netanyahu culpa palestinos por impasse em negociação O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, culpou hoje os palestinos pelo impasse no processo de paz no Oriente Médio, dizendo que a recusa da Autoridade Nacional Palestina (ANP) em negociar mostrou que a liderança palestina não está interessada na paz. Os comentários de Netanyahu foram feitos no momento em que os Estados Unidos tentam reviver o processo de paz, até agora sem sucesso.