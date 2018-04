Netanyahu deve anunciar medidas para assentamentos

Falando antes da reunião de gabinete semanal, o ministro de Gabinete, Yisrael Katz, disse que Israel não pode acabar com "a vida normal" nos assentamentos. Ele disse esperar que os americanos respeitem o passado e os acordos oficiais a fim de permitir que uma "construção mínima continue".

Na última sexta-feira, a secretária de Estado americana, Hillary Clinton, disse que os EUA não reconhecerão quaisquer entendimentos oficiais do passado. As informações são da Associated Press.