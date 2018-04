Netanyahu discursa neste domingo sobre paz no Oriente Médio

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, fará esta tarde na Universidade Bar-Ilan um discurso que se chave para definir sua postura perante o diálogo de paz no meio das pressões do governo Obama.

Com vistas ao discurso, Netanyahu se reuniu com os partidos da coalizão de Governo, com o presidente Shimon Peres e até com os escritores David Grossman e Eyal Meged, o que mostra a importância que está dando a ele.

O discurso se centrará em apresentar "os princípios" de sua "política de paz e segurança", segundo explicou ele mesmo no domingo passado. O jornal "Haaretz" publicou na quinta-feira, a partir de fontes ligadas ao chefe de governo, que Netanyahu declarará que aceita a criação de um Estado palestino, algo que até agora rejeitou fazer, o que gerou tensões com o principal aliado de Israel, os EUA.

Os EUA exigem de Israel que aceite a criação de um Estado palestino em aproximadamente 22% da Palestina histórica a fim de resolver o conflito do Oriente Médio.