Netanyahu diz que Hamas 'pagará preço intolerável'

Em pronunciamento televisionado, Netanyahu disse que Israel prefere uma solução diplomática para o conflito recorrente com o Hamas, mas vai manter todas as opções militares em aberto para restaurar a segurança aos civis israelenses.

Os comentários do líder israelense foram feitos depois de 26 dias de lutas, que já deixaram ao menos 1.650 palestinos mortos, a maioria civis, segundo funcionários de saúde palestinos. Do lado israelense, foram 66 mortes, sendo três de soldados.

O Hamas adotou um tom desafiador durante todo o conflito, dizendo que não vai suspender fogo, a menos que haja garantias seguras de que Israel e Egito irão suspender o bloqueio à Faixa de Gaza, que já dura sete anos. "Vamos continuar a resistir até alcançarmos nossos objetivos", disse o porta-voz do Hamas, Fawzi Barhoum, depois do discurso de Netanyahu. Fonte: Associated Press.