Netanyahu diz que Israel manterá partes da Cisjordânia O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou neste domingo que seu país vai mater partes da Cisjordânia para sempre, declaração que deve provocar os palestinos e complicar a missão de paz do enviado dos Estados Unidos. Netanyahu fez a declaração sobre o disputado território horas depois de uma reunião com George Mitchell, o enviado ao Oriente Médio do governo do presidente Barack Obama. Mitchell tem se reunido com líderes israelenses e palestinos desde o final da semana passada na expectativa de romper o impasse sobre a construção de assentamentos por Israel.