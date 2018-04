Netanyahu pedirá a Obama que ameace Irã com um ataque militar

JERUSALÉM - O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pedirá ao presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, no encontro que manterão na próxima segunda-feira em Washington, que ameace publicamente o Irã com um ataque militar se o país persa não frear seu programa nuclear, informa nesta quarta-feira, 29 o diário Haaretz.

Netanyahu adotará um tom mais ríspido sobre o tema, que é motivo de notável "desconfiança" entre os dois aliados por suas diferenças sobre o papel das sanções e o tempo de espera requerido antes de bombardear o Irã, assinala o periódico. Seu objetivo é arrancar de Obama uma declaração pública com viés militar, algo mais agressivo que a repetida fórmula "todas as opções estão sobre a mesa".

Netanyahu quer que Obama assegure de forma inequívoca que os Estados Unidos estão preparando uma operação militar para o caso de o Irã cruzar determinadas "linhas vermelhas", aponta o diário com base em um alto funcionário israelense que não foi identificado.

Os preparativos para o encontro com Netanyahu, um dia depois do que manterá com o presidente israelense, Shimon Peres, estão sendo intensivos. Na terça, a Casa Branca propôs ao escritório do primeiro-ministro israelense que os líderes emitam um comunicado conjunto após seu encontro para passar uma imagem de unidade.

Israel suspeita que Obama está tentando colocar a população israelense contra um ataque ao Irã, enquanto na Casa Branca acredita-se que Netanyahu está usando republicanos e o Congresso, onde são maioria, para pressionar Obama a dar sinal verde ao ataque.

O programa nuclear iraniano é uma grande preocupação para Israel e para as potências ocidentais, que acusam o país persa de manter seus projetos para a produção de bombas atômicas. Teerã, porém, nega as alegações e diz que enriquece urânio somente com fins pacíficos.