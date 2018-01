Netanyahu pediu a Obama em 2014 que convencesse Egito a dar terra a palestinos, diz jornal

JERUSALÉM - O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, pediu em 2014 ao então presidente dos EUA, Barack Obama, que convencesse o Egito a dar parte do Sinai para o futuro Estado palestino, e anexar a Israel grande parte da Cisjordânia, revelou nesta quinta-feira, 11, o jornal israelense Haaretz.

A publicação cita quatro fontes oficiais da época em Washington, que falaram sob condição de anonimato. O escritório de Netanyahu negou a informação, que coincide com outras publicadas nos últimos meses sobre essa possibilidade e o fato de estar no plano de paz que vem sendo preparado pelo governo do presidente americano, Donald Trump.

A ideia que Netanyahu teria sugerido a Obama e ao secretário de Estado, John Kerry, em várias ocasiões é de que os EUA convencessem o presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sissi, a doar parte da sua terra no norte da península deserta, que se juntaria à Faixa de Gaza para "compensar" a perda de território na Cisjordânia, cujas colônias judaicas passariam a fazer parte de Israel.

Washington, entretanto, concluiu que o Cairo e os palestinos não estavam dispostos a aceitar essa solução, segundo o Haaretz.

Em dezembro, o jornal americano The New York Times publicou detalhes do plano de paz que está sendo planejado pela Casa Branca, e apontou que a Arábia Saudita teria apresentado essa possibilidade ao líder palestino, Mahmoud Abbas. / EFE