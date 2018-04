Netanyahu promete cooperar com EUA O líder do partido de direta Likud, Binyamin Netanyahu, prometeu ontem colaborar com o novo governo americano de Barack Obama para alcançar a paz no Oriente Médio. "Pretendo e espero cooperar com a administração Obama e tentar avançar nos objetivos comuns de paz, segurança e prosperidade para nós e nossos vizinhos", afirmou Netanyahu, conhecido desde menino pelo apelido de "Bibi" e indicado na sexta-feira pelo presidente Shimon Peres para formar a próxima coalizão de governo, ao receber o senador americano independente Joseph Lieberman. Segundo analistas, o aceno de Netanyahu a Obama busca acabar com os temores de que, caso seja confirmado como próximo premiê israelense, seu governo paralise as negociações de paz. A declaração também faria parte de um esforço para trazer o centrista Kadima e o Partido Trabalhista, de esquerda, à coalizão de governo. O senador americano garantiu que um novo governo liderado por Netanyahu terá boas relações com Washington. "Nossos inimigos, infelizmente, são comuns, assim como os valores e interesses que nos uniram todos esses anos", disse Lieberman. "Não tenho dúvidas de que um governo de Netanyahu terá relações positivas com o governo Obama e os membros do Congresso." Pouco depois de receber a visita do senador americano, Netanyahu reuniu-se com a chanceler Tzipi Livni, líder do Kadima, para buscar apoio. Ao sair do encontro, Livni declarou que, apesar das "diferenças substanciais" está disposta a continuar negociando. No entanto, Livni alertou que não cederia no "caminho da paz" apenas para fazer parte do novo gabinete. "Se nos comprometermos com um governo no qual o caminho não seja aquele que sempre defendemos, estaremos traindo a confiança de nossos eleitores." O Kadima é favorável a ceder grande parte da Cisjordânia, atualmente ocupada por Israel, para a formação de um Estado palestino em troca de paz. O Likud não descarta a criação de um Estado palestino, mas defende que ele tenha poderes limitados para garantir que se mantenha desmilitarizado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.