Netanyahu promete derrubar Hamas se eleito O líder do oposicionista Partido Likud, Benjamin Netanyahu, afirmou hoje que, caso eleito primeiro-ministro de Israel, derrubará o regime do Hamas na Faixa de Gaza, segundo o jornal The Jerusalem Post. "Um governo liderado por mim derrubará o domínio do Hamas em Gaza e porá um fim no lançamento de foguetes", prometeu Netanyahu durante comício em Ashkelon. Nesta cidade israelense explodiu um foguete lançado hoje por militantes palestinos. Ex-primeiro-ministro, Netanyahu é o favorito para vencer nas eleições do dia 10, segundo as pesquisas. As informações são da Dow Jones.