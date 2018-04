Netanyahu qualifica Teerã como a maior ameaça à paz

Netanyahu disse que a coragem dos manifestantes "em enfrentar balas nas ruas" merecia o reconhecimento de todos no mundo. Os iranianos protestam contra os resultados das eleições do dia 12 no país. Segundo dados oficiais, o presidente Mahmoud Ahmadinejad foi reeleito com folga. Os oposicionistas, liderados pelo reformista Mir Hossein Mousavi, reclamam de fraudes. As declarações foram feitas durante entrevista coletiva ao lado de Berlusconi. O líder italiano disse que os dois governos concordavam que o Irã não deve desenvolver armas nucleares.

Netanyahu é próximo de Berlusconi, a quem descreveu, em entrevista ontem à "RAI", como um "grande amigo de Israel, comprometido com a promoção da paz e a segurança". O ministro das Relações Exteriores da Itália, Franco Frattini, disse que a administração pedirá a Netanyahu para abrir o diálogo com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas. Frattini disse que Roma também apreciaria o "gesto" de uma moratória na expansão das colônias, segundo a agência de notícias "Apcom".

Menos de duas semanas após o líder israelense finalmente apoiar a ideia de um Estado palestino, Netanyahu falará com Berlusconi e o presidente francês, Nicolas Sarkozy, sobre suas condições para o surgimento desse Estado. Entre elas estão a exigência de uma nação desmilitarizada e que os palestinos reconheçam Israel como um "Estado judeu". Na quinta-feira, Netanyahu terá um encontro com o enviado especial dos Estados Unidos para o Oriente Médio, o ex-senador George Mitchell.

A posição pró-Israel de Berlusconi tornou a Itália talvez o país europeu mais próximo desse país. O líder italiano apoiou manifestações favoráveis a Israel e também o direito de os israelenses se defenderem durante recentes conflitos armados com o Hamas em Gaza. Outros líderes europeus apontaram como desproporcional a reação de Israel, matando centenas de palestinos. Funcionários do Ministério das Relações Exteriores israelense afirmaram que o fato de Netanyahu fazer sua primeira parada na Itália é prova da sólida relação entre os países.