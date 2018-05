Netanyahu quer impedir partida de flotilha para Gaza

Ativistas pró-palestinos esperam enviar uma nova flotilha com ajuda para Gaza no final de maio ou início de junho. O gabinete de Netanyahu disse hoje que ordenou ao Ministério de Relações Exteriores que pressione outros países para impedir a partida da flotilha. Ele também ordenou que o Exército faça "os preparativos necessários" para reforçar o bloqueio naval, que Israel diz ser necessário para evitar que os militantes do Hamas adquiram armas. As informações são da Associated Press.