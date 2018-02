Netanyahu tem 2 semanas para formar governo em Israel

"Eu estou lhe dando mais duas semanas, pela lei, para completar a tarefa de formar um governo", disse Peres a Netanyahu, durante discurso na residência presidencial, transmitido pelo emissora estatal de TV.

Nas eleições realizadas em janeiro, a coligação Likud-Beitenu, de Netanyahu, obteve 31 das 120 cadeiras do Parlamento. No dia 2 de fevereiro, ele recebeu a tarefa de formar um governo de coalizão, mas não obteve sucesso. Se, após o fim desse prazo adicional, o premiê não conseguir chegar a um acordo com outros partidos, Peres determinará que outro membro do Parlamento tente formar um governo.

Segundo a imprensa local, Netanyahu estaria disposto a formar uma coalizão com partidos ultraortodoxos e o Yesh Atid, que ficou em segundo lugar nas eleições, além da agremiação de extrema-direita Jewish Home. Até agora ele só conseguiu o apoio oficial do centrista HaTnuah, que tem apenas seis assentos no Parlamento. As informações são da Dow Jones. (Álvaro Campos - alvaro.campos@estadao.com)