Netanyahu volta ao poder com discurso linha-dura Bibi está de volta. Dez anos depois de ter sido preterido pelos israelenses, Binyamin Netanyahu tem uma nova chance de exercer o poder. O Hamas em Gaza, o Hezbollah no Líbano, o programa nuclear do Irã e os problemas econômicos de Israel forneceram os elementos de que ele precisava para pôr fim ao desvio ideológico do Likud e dobrar sua participação na Knesset (Parlamento). Netanyahu, de 59 anos, conseguiu ressurgir com o discurso linha-dura de que a cessão unilateral das terras ocupadas aos árabes acabou tendo um efeito contrário, encorajando os inimigos islâmicos do Estado judeu. Em 1996, tornou-se o mais jovem premiê israelense ao derrotar Shimon Peres, líder trabalhista, cujos acordos provisórios de paz foram apagados por uma onda de atentados suicidas do Hamas. Embora tenha ofendido publicamente o líder palestino Yasser Arafat, Netanyahu entregou-lhe em 1997 a maior parte de Hebron, ignorando a recusa do Likud de desistir do território bíblico. Mas quando deu início aos assentamentos de Har Homa, no lado judeu da Cisjordânia, o acordo de paz intermediado pelos EUA mergulhou numa crise que culminou em sua derrota para o trabalhista Ehud Barak.