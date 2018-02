Neto da líder das Avós da Praça de Maio é encontrado

BUENOS AIRES - A presidente do grupo Avós de Praça de Maio, Estela de Carlotto, encontrou seu neto após 35 anos de busca. Ele nasceu em cativeiro quando a mãe - Laura - estava presa, em junho de 1978, e estava desaparecido desde a última ditadura militar argentina (1976-1983). A verdadeira identidade de Guido Carlotto (nome dado por Laura) foi confirmada após ele se apresentar voluntariamente a um exame genético.

O filho de Estela, Kivo Carlotto, informou nesta terça-feira, 5, o resultado positivo do exame. "É positivo, encontramos meu sobrinho depois de 35 anos". A luta de Estela começou com as tradicionais manifestações na Praça de Maio.

As Avós da Praça de Maio já ajudaram a identificar 110 filhos de desaparecidos políticos que haviam sido sequestrados por agentes da ditadura. Entre 1976 e 1983, cerca de 30 mil argentinos foram sequestrados, torturados e mortos. EM muitos casos, os repressores se apropriavam dos filhos desses argentinos e não revelavam a verdadeira identidade das crianças. /AFP, EFE e REUTERS