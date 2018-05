Neto de Allende se suicida em Santiago O especialista em ciências políticas Gonzalo Meza Allende, neto do ex-presidente chileno Salvador Allende, suicidou-se ontem após um longo período de depressão, informou a assessoria do Partido Socialista, em um comunicado. O funeral de Meza Allende, de 45 anos, que era filho da senadora María Isabel Allende, será realizado de forma privada. Salvador Allende também decidiu tirar a própria vida em 11 de setembro de 1973, em meio a um violento golpe de Estado, em um dos salões do Palácio de La Moneda.