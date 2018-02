Neto de ditador será juiz da Suprema Corte da Flórida O governador Jeb Bush indicou um neto do ex-ditador cubano Fulgencio Batista para o cargo de juiz da Suprema Corte da Flórida. Trata-se do primeiro hispânico a chegar a este cargo. Raoul Cantero, advogado de Miami formado pela Faculdade de Direito da Universidade de Harvard, substitui o juiz Major Harding, que se aposenta depois de 11 anos no cargo. "Indiquei uma pessoa que é um dos melhores advogados de apelações do Estado", afirmou Bush. "Acima de tudo, Raoul é um homem de caráter excepcional." Cantero, de 41 anos, nasceu na Espanha. Seus pais fugiram de Cuba depois que Batista, pai de sua mãe, foi derrubado por Fidel Castro em 1959. No seu pedido, Cantero escreveu que sua ascendência trará benefícios ao tribunal. "Como norte-americano cuja família fugiu de um regime totalitário (o de Castro), aprendi a valorizar e defender os valores democráticos e o império da lei", escreveu Cantero. "Sei o preço que uma sociedade paga quando não há liberdade de expressão, liberdade de culto e liberdade para divergir", escreveu em sua declaração.