Neto de Lindbergh repete façanha e aterrissa na França O piloto americano Erik Lindbergh, de 37 anos, repetiu a façanha de seu avô e atravessou o Atlântico em um vôo solitário, aterrissando nos arredores de Paris. O neto levou 17 horas para fazer a travessia e pousou na França nesta quinta-feira, no aeroporto de Le Bourget. O avô, Charles Lindbergh, foi, em 1927, o primeiro a realizar um vôo transatlântico sozinho e sem escalas dos Estados Unidos até a França. A bordo do monomotor ?New Spirit of Saint Louis?, Erik levou a metade do tempo para percorrer o mesmo percurso que seu avô. ?Foi uma época surpreendente, o ano de 1927, e eu realmente queria celebrar o aniversário de 75 anos da viagem do meu avô?, disse. Ele começou a sua aventura em 14 de abril partindo do aeroporto Lindbergh, de San Diego, na Califórnia, o mesmo do qual Charles Lindbergh decolou. Depois de realizar escalas em Saint Louis, Missouri, e em Nova York, lançou-se à travessia do Atlântico, como seu avô. Erik saiu ontem de manhã de um aeroporto de Farmingdale, Nova York. Ele disse que seu interesse pela aviação foi acidental. ?Ser um piloto foi quase acidental?, disse. ?Não pensei realmente até os 24 anos de idade quando voei com um amigo.? /AEO avô, Charles Lindbergh, 75 anos atrás: o grande herói americano O primeiro "Spirit of Saint Louis" era de madeira e não tinha nenhum sistema de navegação. Para se orientar, Charles Lindbergh dispunha apenas de uma bússola e das estrelas. O novo avião usa um sistema de orientação por satélite. Charles Augustus Lindbergh (1902-1974) foi o maior ídolo norte-americano da aviação - e a primeira celebridade global do século 20. Como disse seu biógrafo, A.Scott Berg, ele reunia atributos que fizeram dele quase um "semideus": beleza, riqueza, coragem e carisma. Nunca antes dele alguém havia sido capaz de fazer governantes e populares pararem suas atividades para acompanhar, com emoção, momentos de alegria e dor vividos por um homem que representava um novo conceito de heroísmo. Ele foi o herói individualista, de proezas técnicas, com certa ética, mas sem transcendência nem santidade. Ao mesmo tempo, foi uma pessoa atormentada pela solidão, mesmo sendo venerado por milhões de pessoas.