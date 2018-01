Nets vence Pistons com boa atuação de Carter O ala armador Vince Carter marcou 22 pontos e o armador Jason Kidd colaborou com 14 rebotes, sua melhor marca na temporada, e o New Jersey Nets conseguiu seu oitavo triunfo seguido ao vencer o Detroit Pistons por 79 a 74. Esta foi a primeira derrota do Pistons em seu ginásio no tempo normal nesta temporada. O Nets (40-28) continua como líder da Divisão Atlântico e no terceiro lugar da Conferência Leste, empatado com o Cleveland Cavaliers. O pivô iugoslavo Nenad Krstic fez 16 pontos enquanto que o ala Richard Jefferson marcou 14 para o Nets, que venceu nove das últimas 10 partidas. O Pistons (55-14) viu interrompida uma seqüência de quatro triunfos seguidos, mas se mntém como líder da Conferência Leste. O armador Chauncey Billups marcou 19 pontos, e o ala Tayshaun Prince e o reserva Tony Delk colaboraram com 12 pontos cada.